Bloomberg: от Украины останутся только кости

Если союзники Украины решат последовать примеру США и потребуют в обмен на военную помощь редкоземельные металлы, от страны ничего не останется. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

"США собираются монетизировать свою поддержку обороны Киева, почему бы не сделать этого десяткам других стран, которые помогали? И если это произойдет, от страны не останется ничего, кроме костей", — отмечается в статье.

Чемпион предостерег Европу от этой заманчивой инициативы. Иначе начнется схватка за ресурсы, которые понадобятся самой Украине для восстановления страны после завершения конфликта.

Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский не против передать США редкоземельные металлы в обмен на вооружение. А Дональд Трамп заявил, что в Америке ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов.