Ранняя диагностика и индивидуальный препарат: как в Москве борются с раком

Сегодня - Всемирный день борьбы против рака. Пять лет назад именно в Москве приняли новый стандарт онкологической помощи. Выявление рака на ранних стадиях теперь доходит почти до 70 процентов.

Впервые в Онкоцентре больницы имени Юдина Наталья Аккалаева оказалась два года назад. Обнаружила у себя уплотнение в груди. Вспоминает: было страшно. И до, и после операции. Тогда ей очень помогла поддержка онкопсихолога. И Наталья поняла, что тоже хочет помогать людям с диагнозом "рак" – прошла обучение и теперь сама работает психологом.

"Я почувствовала, насколько это важно. Одно дело лечить тело, но параллельно надо лечить и душу, которой тоже больно и тоже страдает. И все вместе это дает, и мне лично дало, эффект очень большой", - сказала Наталья Аккалаева.

Наталья уже поборола болезнь – теперь ей предстоит реконструктивно-пластическая операция. Здесь для каждого сразу разрабатывают индивидуальный план лечения и последующего восстановления груди. В прошлом году провели около 1700 подобных операций. Спасают жизни даже в самых сложных случаях. У одной из пациенток — рак обеих молочных желез на третьей стадии. Хирурги вынуждены полностью удалить одну грудь, но впоследствии смогут восстановить ее, используя ткани пациентки.

"Аутологичная реконструкция — один из самых лучших вариантов реконструкции молочной железы, несмотря на тот персонализированный подход к каждому пациенту, потому что сейчас пациентоориентированность и персонализация подхода - важная составляющая успеха лечения больных раком молочной железы для улучшения качества жизни", - говорит Мария Ермощенкова, заведующая Онкологическим отделением №1, доктор медицинских наук, врач-онколог, хирург Онкоцентра №1 ГКБ им. С.С. Юдина.

Значительно быстрее и точнее стала и диагностика. Если раньше пациента обследовали от 7 до 10 дней, то теперь диагноз могут поставить при первом же визите. Например, при подозрении на рак щитовидной железы не нужно отдельно посещать кабинет УЗИ, процедуру проводят прямо во время биопсии.

"Под контролем УЗИ мы выполняем сначала диагностическую манипуляцию, смотрим, где находится искомый объект, из которого мы должны взять биопсию, и уже найдя объект на УЗИ, прицеливаемся, и при помощи обычного шприца выполняем трансаспирационную биопсию", - Эмиль Сабитов, объясняет заведующий отделением опухолей головы и шеи, врач-онколог Онкоцентра №1 ГКБ им. С.С. Юдина.

Новый российский препарат против рака крови "Утжефра", его разработали в Национальном центре гематологии и уже проводят клинические испытания.

Первая пациента прошло лечение успешно. Препарат готовят в лаборатории в течение двух недель и сразу доставляют в отделение реанимации.

У пациента берут кровь, выделяют из неё Т-лимфоциты, прикрепляют к ним специальный белок и вводят обратно в организм человека. А затем внедрённые клетки-убийцы сразу распознают и целенаправленно уничтожают опухоль.

"Если вектор и белок против патологического белка на опухолевых клетках интегрируется одинаковый для всех пациентов, то т-клетки у каждого собственные, индивидуальные. Это идеальный пример персонифицированной пациентоспецифической терапии", - говорит Елена Паровичникова, генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист-гематолог Минздрава России, доктор медицинских наук.

Лекарство поможет вылечить агрессивные формы онкологических заболеваний крови, против которых другие препараты были бессильны. Ежегодно с такими диагнозами сталкиваются около 15 тысяч россиян. "Утжефру" будут производить на собственной лицензированной площадке Национального центра гематологии. Сейчас здесь строят новый научно-производственный комплекс.