"У Зеленского большие проблемы": Песков — о том, считает ли Путин его врагом

В Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что он считает Владимира Путина своим врагом и предполагает, что российский лидер относится к нему также. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом вопросе не должно быть никаких эмоций.

Отвечая на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом, представитель Кремля отметил, что необходимо отдавать себе отчет в том, что происходит.

"Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране", — заявил Песков (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что несмотря на это, Россия все равно остается открытой для переговоров.

Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это будет "единственной конфигурацией" для достижения мира. По словам украинского президента, он "не будет добрым" по отношению к Путину, поскольку считает его своим врагом.