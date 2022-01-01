Зять Пригожина без вести пропал в зоне СВО. Больше года не выходит на связь

Дочь Иосифа Пригожина осталась одна с маленьким ребенком на руках. Муж Данаи Евгений ушел на СВО добровольцем в декабре 2023 года и вскоре пропал.

Семья надеется, что мужчина найдется и все будет хорошо. Даная просто не может поверить, что ее любимого больше нет.

"Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше", — поделилась дочь музыкального продюсера.

Иосиф Пригожин также подтвердил, что Евгений пропал и, возможно, он мертв. При этом продюсер отметил, что у семьи есть некая информация, но он пока не может делиться подробностями.

"Просто я пока не готов. У меня должны быть определенные встречи, после которых я буду понимать, что я могу говорить, а что нет. Дайте мне пару, тройку дней", — рассказал Пригожин MSK1.RU.

Напомним, Даная Пригожина долгое время скрывала своего возлюбленного от публики. Девушка лишь говорила, что ее избранника зовут Евгений. Летом 2022 года у супругов родился сын, мальчика назвали Даниэлем.