В Москве рассказали о Филатовском культурном форуме

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая открытию Филатовского культурного форума. Проект приурочен к 150-летию со дня рождения академика и направлен на сохранение исторического и научного наследия России.
На встрече в пресс-центре ТАСС организаторы пообщались с журналистами и рассказали о предстоящем форуме. В рамках программы запланирована премьера спектакля, посвящённого выдающемуся врачу. Кроме того, состоится презентация библиографического сборника, куда вошли неопубликованные письма и материалы из личного архива академика. Филатовский форум пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Человек, который преуспел и в живописи, у него очень хороший слог – мы до сих пор цитируем его, и его цитаты современны. Поэтому я уверена, что для молодых людей это вот как раз тот самый пример, с которого им нужно и учиться, и получать новые знания, и очень серьёзно изучать именно историю процессов, а, может быть, даже и его труды, потому что они действительно актуальны до сих пор", - отметила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.