В Москве рассказали о Филатовском культурном форуме

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая открытию Филатовского культурного форума. Проект приурочен к 150-летию со дня рождения академика и направлен на сохранение исторического и научного наследия России.

На встрече в пресс-центре ТАСС организаторы пообщались с журналистами и рассказали о предстоящем форуме. В рамках программы запланирована премьера спектакля, посвящённого выдающемуся врачу. Кроме того, состоится презентация библиографического сборника, куда вошли неопубликованные письма и материалы из личного архива академика. Филатовский форум пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.