Меган Маркл подарила потерявшему дом ребенку футболку и похвалила себя

Жена принца Гарри активно помогает пострадавшим от пожаров в Калифорнии. Меган Маркл лично навещает людей, которые лишились своих домов.

В январе Меган и принц Гарри ездили в город Альтадена, который был практически полностью уничтожен огнем. Там невестка Карла III встретилась с 15-летней девочкой, которая осталась без жилья. Подросток признался Маркл, что вместе с домом сгорела и ее любимая футболка с концерта Билли Айлиш.

Меган решила во что бы то ни стало раздобыть для девочки новую майку. И спустя несколько недель случилось "чудо". Актриса смогла связаться с певицей, и Билли Айлиш передала посылку для потерявшей дом поклонницы. В коробке была не только футболка, исполнительница до самого верха набила ее своими фирменными вещами.

Герцогиня Сассекская была в восторге и не забыла поблагодарить себя за инициативность и изобретательность.

"Я подумала обо всех, кого знала, и записала голосовое сообщение, в котором сказала: "Пожалуйста, может ли кто-нибудь передать это голосовое сообщение Билли Айлиш? Вот о чем я прошу"", — рассказала Меган на своей странице в соцсети.

Маркл записала видео, в котором призвала всех следовать ее примеру и помогать калифорнийцам, попавшим в беду. На кадрах звезда даже чуть не прослезилась от счастья и гордости.

"Давайте продолжим поддерживать тех, кто пострадал от лесных пожаров в Калифорнии. Спасибо всем, кто сделал это возможным, но самое главное — спасибо нашим спасателям, которые являются настоящими героями нашего сообщества", — отметила актриса.

Однако поклонники королевской семьи не в восторге от того, что делает герцогиня Сассекская. Народ назвал дурным тоном кичиться подобным. "Кто-то потерял свой дом, а она хнычет о том, как удивительно, что она получила для них подписанный мерч"; "Как же она эгоистична, в каждом предложении я-я-я-я"; "То есть от себя Меган этим людям ничего не передала? Здорово, когда можно за чужой счет пиариться", — рассуждают пользователи Сети.