Как сообщила в среду пресс-служба Минобороны России, в Курской области за минувшие сутки подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также четырех бригад территориальной обороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины.

"За сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета", - уточняется в сообщении.

Также отмечено, что всего за время боевых действий в курском приграничье боевики потеряли 57655 военнослужащих, а также 334 танка и 244 боевые машины пехоты. Кроме того, российскими военными уничтожены 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS.