СК предложил запретить продажу любого спиртного молодежи до 21 года

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство предлагает запретить продажу любого алкоголя до 21 года.

"Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции, в том числе слабоалкогольной и пивоваренной, лицам, не достигшим 21-летнего возраста", - сказал Бастрыкин, которого цитирует РБК.

Кроме того, глава СК предложил снизить возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил запретить согражданам дарить друг другу алкоголь.По задумке парламентария, за дарение алкоголя необходимо ввести штраф в размере 5 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц штраф составит от 25 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч.

Введение штрафов, считает Свинцов, должно снизить употребление алкоголя и поддержать стремление к здоровому образу жизни.