Жена Игоря Николаева расплакалась на публике

Юлия Проскурякова опубликовала видео, которое озадачило народ. Молодая жена Игоря Николаева выглядела разочарованной и даже прослезилась.

Проскурякова начинала свой путь на сцену в роли певицы, но два года назад она окончила ГИТИС и стала актрисой. Юлия снимается в российских сериалах, режиссеры часто отдают ей главные роли, а зрители обожают ее героинь. При этом жена Николаева не отказалась от эстрады, она прекрасно совмещает концерты со съемками.

Правда, теперь дни Проскуряковой расписаны по минутам — пробы, репетиции, работа на площадке. Юле едва хватает времени на семью и ведение соцсетей. Но, если Проскурякова появляется в своем блоге, то почти всегда с очень интересными задумками. Так, на днях артистка опубликовала в своих соцсетях видео, на котором читает отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Ожидание".

В произведении рассказывается о женщине, которая пришла на долгожданное свидание раньше кавалера. Юле нужно было передать все переживания героини, и она так вжилась в роль, что расплакалась, произнося пронзительные строки.