"Со мной такого ранее не случалось": Наташа Королева заявила о серьезных проблемах со здоровьем

Исполнительнице хита "Желтые тюльпаны" уже 51 год. Но она все также энергична и прекрасна, как в юности. Вот только здоровье звезду начинает подводить.

В последние месяцы у Королевой прибавилось работы, она стала ведущей шоу "Суперстар!". Теперь Наташа успевает и на телевидении сниматься, и гастролировать по стране. В плотном графике пока не находится места для отдыха, из-за этого у певицы начались проблемы. Артистку мучает бессонница.

"Не сплю сейчас фактически, это правда. Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок!" — поделилась Королева.

По словам Наташи, причина ее недуга в том, что за день происходит так много разных событий, что она не может замедлиться перед сном и спокойно уснуть.