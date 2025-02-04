"Со мной такого ранее не случалось": Наташа Королева заявила о серьезных проблемах со здоровьем

Исполнительнице хита "Желтые тюльпаны" уже 51 год. Но она все также энергична и прекрасна, как в юности. Вот только здоровье звезду начинает подводить.
В последние месяцы у Королевой прибавилось работы, она стала ведущей шоу "Суперстар!". Теперь Наташа успевает и на телевидении сниматься, и гастролировать по стране. В плотном графике пока не находится места для отдыха, из-за этого у певицы начались проблемы. Артистку мучает бессонница.
"Не сплю сейчас фактически, это правда. Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок!" — поделилась Королева.
По словам Наташи, причина ее недуга в том, что за день происходит так много разных событий, что она не может замедлиться перед сном и спокойно уснуть.
"Приходишь домой, а в голову лезут разные мысли: ты все время думаешь, что сделала не так, как улучшить или исправить, чтобы результат был еще более впечатляющим. Из-за всего этого никак не можешь заснуть. Честно говоря, со мной такого ранее не случалось", — призналась артистка в беседе с "МК".