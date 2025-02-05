Росавиация: экипаж AZAL сам выбрал аэропорт Актау для посадки

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) рухнул недалеко от города Актау. Лайнер следовал из Баку в Грозный. Российские диспетчеры предлагали экипажу, который не смог сесть в Чечне, аэропорты Махачкалы и Минеральных Вод.

Накануне Казахстан опубликовал предварительный отчет по крушению самолета. Обнародованные данные подтвердили, что командир Embraer выбрал Актау запасным аэродромом для посадки.

"Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался", — говорится в сообщении Росавиации.

Также, ведомство отметило, что сообщение о попадании в лайнер птиц и последовавшем за этим взрыве кислородного баллона, было получено от экипажа Embraer.

"Именно пилоты AZAL транслировали эту информацию российским диспетчерам", — подчеркнула Росавиция.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря 2024 года на западе Казахстана. На борту Embraer 190 находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, пишет РИА Новости.