SHAMAN рассказал про отношения с Мизулиной, лосины и дочь

Недавно певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) появился в одной из московских школ в сопровождении главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. Певец выступил перед учениками и даже сделал вид, что целует Екатерину. В Сети немедленно поползли слухи об их романе.

"Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта. На моей программе "Ты моя", - интригующе заявил певец.

SHAMAN сейчас является одним из самых популярных и востребованных артистов на отечественной эстраде. Причем одни его обожают, а другие - нет. Однако сам Дронов считает, что ненависть это тоже полезное для популярности артиста чувство.

"Пусть будет все что угодно, лишь бы не безразличие. Чем ярче будет гореть это пламя, тем мне будет лучше как артисту, потому что я четко разделяю Ярослава Дронова и SHAMAN... Одними песнями сыт не будешь. Поэтому я делаю из своего персонажа некий сериал, чтобы за ним было интересно наблюдать. И стратегически продумываю, куда он пойдет дальше. Честно говоря, не понимаю, почему все прицепились к моим кожаным штанам? Все люди на этой планете - и мужчины, и женщины - от рождения и до смерти носят кожаные штаны. Только они телесного цвета, в максимальную обтяжку, а у меня они черные", - рассуждает артист.

Привыкший петь сольно в новогоднем огоньке SHAMAN вдруг появился на сцене с десятилетней дочкой Варварой, рожденной в первом браке певца. Ярослав признался, что еле уговорил наследницу спеть с ним. По его словам, Варя очень волновалась, но он считает, что она справилась, передает "КП". Дронов перечислил, чем дочь похожа на него:

"Она с характером, у нее на все свое мнение. Молчаливая, лишний раз слова не скажет, но, подумав, сделает все по-своему".