Канье Уэст сообщил о неизлечимом недуге: первой догадалась жена Бьянка Цензори

Канье Уэст, очевидно, решил закрепить сомнительную шумиху, которая разразилась после того, как он вместе с женой Бьянкой Цензори появились на красной дорожке "Грэмми". Супруга рэпера сразила наповал всех зрителей, когда скинула с плеч шубку, под которой буквально не было ничего, кроме прозрачного куска ткани, надетого на Бьянку и называемого платьем.

Разразился скандал. Говорят, парочку быстро спровадили, а кто-то и вовсе утверждает, что Канье и Бьянку прогнали, потому что они пришли без приглашения. Однако сам рэпер эту информацию опроверг. А в новом интервью для подкаста The Download он сообщил, что у него аутизм, а не биполярное расстройство, как он считал ранее.

Причем на это ему указала Бьянка. Она заметила некоторые особенности в поведении мужа и засомневалась в ранее поставленном диагнозе. Супруга предложила Канье обратиться к другому специалисту. Тот и сделал вывод, что у рэпера "расстройство аутистического спектра". По словам Уэста, когда он узнал об этом, то испытал облегчение, ведь теперь ему самому стало понятнее почему он поступает так, а не иначе. При этом он дал понять, что близким с ним тяжело.

"Им приходится нелегко, ведь я, взрослый мужчина, не всегда могу контролировать свой банковский счет или то, что пишу в твиттере", - объяснил Канье.