Российский баскетболист в США получил сообщение с пожеланием смерти

Игрок команды университета Бригама Янга Егор Демин рассказал о преследовании в Сети. Баскетболисту, выступающему в Национальной ассоциации студенческого спорта США, пришло несколько сообщений с пожеланиями смерти.

Россиянин опубликовал послание от недоброжелателя на своей странице. На скриншоте капсом на английском языке написано: "Надеюсь, ты умрешь. Я молюсь, чтобы ты умер".

При чем сообщения пришли с нецензурной бранью. Демин перед публикацией замазал матерные слова.

Отметим, что Егор Демин является сыном звезды подмосковных "Химок" и пермского "Урал-Грейта" Владимира Демина. Егор пошел по стопам отца и делает успехи на Западе. В мае россиянин в составе мадридского "Реала" во второй раз победил в юниорской Евролиге среди игроков до 18 лет. Демина признали самым результативным баскетболистом финального матча. А грядущим летом россиянин может выйти на драфт НБА.