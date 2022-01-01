Обнародовано последнее сообщение пропавшего на СВО зятя Иосифа Пригожина

Сегодня, 5 февраля, стало известно, что дочь продюсера Иосифа Пригожина осталась одна с маленьким ребенком на руках. Муж Данаи Евгений ушел на СВО добровольцем в декабре 2023 года и с тех пор о нем ничего неизвестно. Семья надеется, что мужчина найдется и все будет хорошо.

А теперь в распоряжении Mash появилось последнее сообщение зятя Пригожина. "Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю", - обратился к близким Евгений. С тех пор он числится пропавшим без вести.

По некоторым данным, муж Данаи Пригожиной с позывным Панда служит добровольцем в Осиповке, что на Купянском направлении. Он - разведчик-пулеметчик.

"Мы больше года занимаемся его поисками, сказать нечего", - коротко сообщил Иосиф Пригожин.

Напомним, Даная Пригожина долгое время скрывала своего возлюбленного. Она лишь говорила, что ее избранника зовут Евгений. Летом 2022 года у пары родился сын, мальчика назвали Даниэлем.