Россия вернула 150 военнослужащих из украинского плена, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении.

В скором времени всех освобожденных доставят в Российскую Федерацию.

Как уточнили в ведомстве, обмен был произведен при посреднических усилиях ОАЭ.