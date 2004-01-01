Актрису Анастасию Веденскую просят проверить и признать иноагентом

Общественная организация "Ветераны России" обратилась в генеральную прокуратуру с просьбой проверить и признать иноагентом актрису Анастасию Веденскую. Общественникам не понравилось, что бывшая супруга актера Владимира Епифанцева сняла во Франции фильм "Привет, экстремисты!", который посвятила ЛГБТ-эмигрантам из России (ЛГБТ-движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена).

Отмечается, что хоть Анастасия Веденская некоторое время назад покинула Россию и обосновалась во Франции, активно поддерживая Украину, она периодически наведывается на Родину для съемок. Сообщается, что за смену актриса получает около 100 тысяч рублей. Последний сериал с участием Веденской, названный "Перевод с турецкого", транслировался на федеральном канале, передает NEWS.ru.

Напомним, Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская прожили в браке с 2004 по 2018 год. У пары есть два сына - Гордей и Орфей. Впоследствии актер признался, что изменял жене. "Человек неизбежно будет искать, где ему хорошо, где ему спокойно, где ему будут радоваться. У нас с Настей были только нервы, истерики, драки", - рассказал Епифанцев о своем браке.