Путин подписал указ о присуждении премий молодым ученым

Указ о присуждении премий в области науки и инноваций молодым ученым подписал в среду Владимир Путин. Пресс-служба Кремля сообщает, что само награждение состоится 6 февраля.

В этом году лауреатами стала Наталья Черкашина - за создание радиационно-защитных композитов космического назначения. Елене Корочкиной премия присуждена за разработку инновационных методов реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства.

Сразу два доктора химических наук, Вадим Попков и Кирилл Мартинсон, отмечены за изобретение и внедрение технологий получения многокомпонентных ферритов и создание на их основе керамических материалов.