Национальная выставка гражданской авиации стартовала в Москве

Авиадвигатель ПД-8 для лайнера Sukhoi Superjet 100 госкорпорации "Ростех" показывают впервые. Силовая установка создана из новейших российских материалов и по передовым технологиям. А российские вертолеты Ми-171А3 и самолеты Ил-114 и Ил-76 и вовсе могут стать экспортной гордостью отечественного авиастроения.

"Нет ни одной страны мира, которая строит полностью импортозамещенные самолеты, кроме России. Наша страна создает уникальный пример", - отметил Антон Алиханов. министр промышленности и торговли.

Как работать в жестких условиях санкционного давления? По словам участников выставки, мы давно умеем все делать сами. Так, например, если раньше антиобледенительные реагенты завозили из США и Канады, то теперь эти химические составы они хотят покупать у нас. В условиях санкций отечественные химики разработали свою технологию, которая позволила полностью заменить зарубежную продукцию.

"На сегодняшний день мы являемся, по сути, единственным предприятием в России, которое имеет собственную технологию, рецептуру, производственную базу по производству антиобледенительных жидкостей первого и четвертого типа", - сообщил Андрей Сафонов, заместитель генерального директора компании "Авиафлюид".

Российский рынок гражданской авиации интересен всему миру. На выставке представлена также продукция партнеров. Так, белорусский автомобильный завод МАЗ показал аэродромный автобус на электротяге.

"90 пассажиров может уместиться в этом салоне. Варианта может быть два – 16 мест для сидения, либо 8 мест для сидения, что тоже обеспечивает дополнительную комфортность при передвижении по аэропорту. Используются дополнительные отопители, климатическая система", - объяснил Владимир Янушко, заместитель генерального директора ОАО "МАЗ".

Санкции - как толчок к росту. Российская гражданская авиация не только не пострадала от международных запретов, а, наоборот, только нарастила пассажиропоток. Об этом говорят и цифры – больше 110 миллионов пассажиров в год, что на 5% больше предыдущего.

"Тенденция положительная, переживать не стоит. Мы, летчики, тоже стараемся, чтобы и самолет был исправным, чтобы пассажирам было комфортно", - заверил Дамир Юсупов, летчик, герой Российской Федерации.

Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации идет два дня. На ней представлены 140 компаний из России, Китая, Ирана и Белоруссии.