Западные союзники оставят от Украины одни кости, пишут СМИ. Так ли это?

Западные союзники оставят от Украины одни кости, если вслед за США потребуют от Киева ресурсы в обмен на продолжение военной поддержки, пишет агентство Bloomberg. В среду в Белом доме еще раз подтвердили, что намерены заключить соответствующую сделку с режимом Зеленского. Но главная проблема в том, что Украина не так уж и богата редкоземельными металлами, о которых мечтает Вашингтон. А запасы лития, марганца, титана и урана в основном либо под контролем России, либо находятся на линии фронта.

Репортаж Петра Вершинина.