Точность прогнозов Росгидромета превысила 96%. И все благодаря современным метеоспутникам. Сейчас их на орбите 20. В этом году группировку пополнят еще пять. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил главой Федеральной службы по мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.

Одно из важных направлений работы ведомства - восстановление государственной наблюдательной сети в новых регионах. В ДНР и ЛНР они уже функционируют с прошлого года.

Обсудили и создания новой единой системы мониторинга климатически активных веществ. В нашей стране над ее реализацией работают шесть консорциумов и более 50 научно-исследовательских учреждений. Эта система позволила получить для страны до конца века детализированный прогноз об экстремальных явлениях - сильных осадках, наводнениях и жаре.