Точность прогнозов Росгидромета превысила 96%. И все благодаря современным метеоспутникам. Сейчас их на орбите 20. В этом году группировку пополнят еще пять. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил главой Федеральной службы по мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.
Одно из важных направлений работы ведомства - восстановление государственной наблюдательной сети в новых регионах. В ДНР и ЛНР они уже функционируют с прошлого года.
Обсудили и создания новой единой системы мониторинга климатически активных веществ. В нашей стране над ее реализацией работают шесть консорциумов и более 50 научно-исследовательских учреждений. Эта система позволила получить для страны до конца века детализированный прогноз об экстремальных явлениях - сильных осадках, наводнениях и жаре.
"Очень важная работа, от точности измерений которой зависят напрямую успехи как в сельском хозяйстве, так и в космической сфере. От качества инфраструктуры, от технологий, которые сегодня используются в службе, зависит успех в достижении национальных целей развития, которые перед нами ставит президент. Отдельно можно сказать о продовольственной безопасности и противодействии чрезвычайным природным явлениям. Конечно, это огромная ответственность", - отметил премьер.