Установлен предполагаемый пособник убийства Саркисяна в ЖК "Алые паруса"

По делу о взрыве в ЖК "Алые паруса" установлен предполагаемый пособник убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он объявлен в розыск, передает ТАСС.

Ранее политолог Александр Семченко выдвинул версию, что покушение на президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна могло быть связано не только с батальоном "АрБат", но и с тем, что изначально у него было гражданство Украины. По мнению эксперта, президент Владимир Зеленский воспринимает каждого гражданина Украины, который переходит на сторону России, как двойного или даже тройного врага.

Напомним, командир батальона "АрБат" Армен Саркисян умер 3 февраля в реанимации после покушения в ЖК "Алые паруса". Саркисян был госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате взрыва у него оказалась ампутирована нога, помимо этого он получил многочисленные ранения.