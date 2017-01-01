Диана Шурыгина выходит замуж

25-летняя Диана Шурыгина, прославившаяся благодаря нескольким выпускам ток-шоу "Пусть говорят", где во всех деталях обсуждалось ее изнасилование, собралась во второй раз замуж. На сей раз ее избранником стал бизнесмен Святослав Гусев. Предложение он сделал, когда они с Дианой отдыхали в Таиланде.

Влюбленные уже определились с датой свадьбы: 13 марта состоится регистрация в ЗАГСе Барвихи, а уже летом пара устроит праздник. Святослав и Диана хотят в ближайшем будущем стать родителями.

"Еще полгода назад задумались о детях и уже, так сказать, начали процесс. А тут уже как даст Всевышний. Хотим, чтобы по знаку Зодиака ребенок был Близнецами, поэтому месяц выбирать будем соответствующий", - сообщил Гусев.

Примечательно, что Святослав и Диана знакомы восемь лет, однако встречаться начали лишь недавно. До этого они дружили, его тогдашняя девушка была лучшей подругой Шурыгиной, передает Voice.

Напомним, имя Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну в 2017 году. В эфире передачи "Пусть говорят" она заявила об изнасиловании – на одной из вписок над ней надругался Сергей Семенов. В результате парню дали восемь лет колонии строгого режима, в апелляции ему сократили срок до трех лет и трех месяцев, а в январе 2018 года Семенов вышел по УДО. В общей сложности он отсидел за изнасилование менее двух лет.

Шурыгина от этой истории получила бешеную популярность, стала мемом и вышла замуж за видеооператора Андрея Шлягина, с которым развелась в 2019 году.