Лолита Милявская вынуждена работать бесплатно после "отмены"

Уже больше года прошло с тех пор, как блогер, ведущая, актриса Настя Ивлеева устроила вечеринку, на которую гостей звали "почти голыми". Тогда на мероприятии отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. В результате поднялся страшный скандал в обществе. Сразу несколько знаменитостей жестоко поплатились - их карьера оказалась на волоске. И если Филиппу Киркорову и Ксении Собчак удалось в рекордные сроки реабилитироваться, то Лолита Милявская и та же Настя Ивлеева до сих пор не могут восстановить ни репутацию ни карьеру.

Например, запланированный юбилейный тур Лолиты с треском провалился, толком не начавшись - просто стали "отваливаться" одна площадка за другой. Сейчас Милявская продолжает работать. Она гастролирует по городам и весям, но только сейчас призналась, что работает в ноль.

"Расходы делятся обычно на тур: перевозка светового и звукового оборудования, зарплаты сотрудников, затраты на рекламу в каждом городе и много чего другого. Поскольку концерты были сорваны, расходы делятся только между двумя концертами - получается, я буду петь бесплатно", - сообщила Лолита в своем официальном телеграм-канале.

Однако артистка не унывает. Она пообещала не снижать качества выступлений, несмотря на сложности, с которыми столкнулась после "отмены".