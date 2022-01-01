Минобороны показало видео с освобожденными из плена российскими военными

Сегодня, 5 февраля, Россия вернула 150 военнослужащих из украинского плена, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В скором времени всех освобожденных доставят в Россию. Интересно, что обмен был произведен при посреднических усилиях ОАЭ.

А теперь появилось видео с освобожденными из украинского плена российскими военными. На кадрах видно, как воины садятся в автобус и уже в салоне позируют на камеру. Они признались, что рады освобождению и надеются в скором времени вернуться домой.

"Камень с души", - признался один из военнослужащих.

Напомним, что до этого обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в середине января. Тогда он прошел по формуле 25 на 25.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.