"Падала в обмороки, еле стояла на ногах": Седокова рассказала, как спасала сына

Анна Седокова прервала молчание после того, как в декабре прошлого года покончил с собой ее бывший муж, латвийский баскетболист Янис Тимма. Именно спортсмен воспитывал как родного ее маленького сына Гектора. Поэтому, едва узнав о смерти экс-супруга, Анна записала видеообращение, в котором попросила не муссировать информацию, чтобы она не "дошла" до мальчика. Затем певицу увезли в больницу с нервным срывом.

Сейчас же артистка вышла на связь с новыми сообщениями. Так, она рассказала, что сын был в баскетбольном лагере, когда какой-то мальчик сообщил ему, что его отец умер. Узнавшая об этом Анна Седокова приняла решение выписаться из больницы, чтобы спасти ребенка, оградив его от пересудов, и улетела из страны.

"Я падала в обмороки, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности "замирать", - сообщила Седокова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Анна призналась, что ей было страшно лететь, она боялась не справиться, волновалась, что из-за своего разболтанного состояния потеряет билеты или документы или другие важные вещи. В общей сложности Анна и Гектор провели 32 часа в полете с пересадками. По словам певицы, они встретили Новый год в аэропорту, продлился он семь секунд.

"В этот момент я поняла: мир, который я знала, больше не существовал. Вся моя жизнь, вся реальность рухнула в одно мгновение..." - констатировала артистка.

Певица дала понять, что долететь до пункта назначения ей помогли люди, а еще она сделала вывод, что несмотря на все сложности, нельзя замирать, а, наоборот, следует действовать.