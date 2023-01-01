Сослуживцы считают, что зять Иосифа Пригожина погиб

Один из бойцов ВС России связался с родственниками Иосифа Пригожина и сообщил, что воевал с мужем его дочери Данаи Евгением в одном взводе, вместе с ним был на боевом задании в декабре 2023 года. На обратном пути их взвод попал под артобстрел.

Зять Пригожина получил серьезные ранения в области бедра. С тех пор сослуживец его не видел. Однако и бойцы, и родственники уверены, что шансов найти Евгения живым нет. По официальным данным, он уже год числится пропавшим без вести, передает Mash.

Журналисты связались с Иосифом Пригожиным. Он сообщил, что старается оказывать дочери помощь в этот трудный период. Отметим, что Даная занята воспитанием ребенка.