Сослуживцы считают, что зять Иосифа Пригожина погиб

Один из бойцов ВС России связался с родственниками Иосифа Пригожина и сообщил, что воевал с мужем его дочери Данаи Евгением в одном взводе, вместе с ним был на боевом задании в декабре 2023 года. На обратном пути их взвод попал под артобстрел.
Зять Пригожина получил серьезные ранения в области бедра. С тех пор сослуживец его не видел. Однако и бойцы, и родственники уверены, что шансов найти Евгения живым нет. По официальным данным, он уже год числится пропавшим без вести, передает Mash.
Журналисты связались с Иосифом Пригожиным. Он сообщил, что старается оказывать дочери помощь в этот трудный период. Отметим, что Даная занята воспитанием ребенка.
"Сын остался без отца, год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить. С дочерью, конечно, мы общаемся, помогаю ей по возможности, но об этом лучше спросить ее", - сообщил Пригожин Starhit.