Политолог Блохин: Трамп хочет войти в историю как новый Рейган

Сможет ли Дональд Трамп заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией? Насколько вероятен вариант, при котором Вашингтон вынудит киевский режим сменить своего руководителя? И какие основные темы должны быть вынесены на обсуждение на российско-американских переговорах по Украине?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с лектором Российского общества "Знание" Константином Блохиным.

"Трамп признан руководством Израиля самым произраильским президентом за всю историю США. Мы знаем, что он любит Израиль, его дочь Иванка Трамп приняла иудаизм. Трамп хочет войти в историю как новый Рейган, который хочет консолидировать вокруг своей персоны расколотую американскую элиту", - отметил он.

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