Прорвали оборону противника с флангов: названы новые герои СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Гвардии ефрейтор Ильмир Хайруллин обеспечил маскировку российской бронированной техники в ходе боевого столкновения с противником. Когда наши штурмовики высадились в лесополосе, Ильмир отвлёк внимание врага, создав ряд дымовых завес. ВСУ открыли огонь по ложным целям, а наши военнослужащие смогли безопасно подойти к цели, прорвав оборону боевиков, и закрепились на новых рубежах.

Гвардии майор Андрей Чувашов, командир мотострелкового батальона, разработал тактику, которую применили штурмовые подразделения. Они прорвали оборону противника с флангов и проникли в тыл боевиков. В это время наши основные силы провели стремительную лобовую атаку. В рядах ВСУ началась паника, неонацисты были вынуждены отступить.