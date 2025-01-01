Погода в Москве летом: синоптик Вильфанд дал комментарий

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может занять место в тройке самых жарких за всю историю наблюдений. Однако он подчеркнул, что не следует серьезно рассчитывать на небывалую жару этим летом. Синоптик дал понять, что лишь к середине года можно уже примерно делать прогноз, какая будет погода с июня по август.

"Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года", - объяснил Вильфанд NEWS.ru.

Тем не менее, журналисты проанализировали предварительный прогноз в сервисе "Яндекс. Погода" и выяснили, что в основном летом будет дождливая погода. В июне температура днем составит +21, в июле - на два градуса больше, а в августе - на градус меньше. Так что говорить о жарком сухом лете пока не стоит.