Информация о ситуации в зоне СВО. В результате успешных действий российских военных от неонацистов освобождены два села - Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР. Активное наступление идет и на других участках фронта.

Воздушное пространство - под контролем зенитчиков. На Красноармейском направлении надежное прикрытие наступающим штурмовикам обеспечили расчеты ЗРК "Стрела". Вражеский беспилотник-разведчик был своевременно обнаружен и ликвидирован.

В Херсонской области артиллерийский удар уничтожил вражеский пункт управления дронами. Четко сработали расчеты буксируемой пушки "Гиацинт". Получив координаты от разведки, наши бойцы в считанные минуты развернули орудие и открыли огонь.

Дальнобойный "Гиацинт" способен поражать цели на расстоянии в несколько десятков километров. А на Дзержинском направлении противника накрыли залпом "Града". В этот раз РСЗО зарядили агитационными листовками. В каждом снаряде их тысяча.

А это уже Курская область. Здесь наши РСЗО бьют боевыми. Залп "Урагана" поразил замаскированные позиции ВСУ в приграничном районе. С воздуха врага атаковали летчики. Экипаж вертолета Ми-8 в составе смешанной тактической группы нанес ракетный удар по скоплению бронетехники и живой силы неприятеля.

После выполнения поставленной задачи пилоты ушли на предельно малую высоту, выпустили тепловые ловушки и, благополучно обойдя вражеские ПЗРК, вернулись на аэродром базирования.