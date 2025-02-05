Убиты бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена: под подозрением внучка

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену застрелили. Под подозрением оказалась их внучка, ее задержали, передает РИА Новости.

По предварительным данным, Тархов и его супруга были найдены застреленными в Самарской области. По словам их знакомых, они недавно вернулись в Россию из Финляндии.

Биография семьи весьма занимательна. Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары на протяжении четырех лет: с 2006 по 2010 год. Его дочь Людмила в 2022 году была осуждена на семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за вымогательство: следствие установило, что в период с декабря 2020 года по май 2021 года она потребовала с депутата Самарской Губернской думы 200 миллионов рублей, сообщает SHOT.