Путин и Хинштейн обсудили ситуацию в Курской области. Главное

Ситуация в Курской области - сложная. Проблем действительно много. Потому, подчеркивает Владимир Путин, нужно постоянно находиться в непрерывном диалоге с жителями. Чтобы оперативно решать насущные вопросы.

Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области: Всего таких проблемных вопросов 54. Часть этих вопросов уже решена. Скажем, как раз сегодня депутаты Курской областной думы приняли законопроект, уже закон, который предусматривает право гражданина на возвращение ему земельного участка после того, как он реализовал сертификат. Дело в том, что сегодня, Владимир Владимирович, когда человек реализует сертификат, то государство забирает у него и то утраченное строение, или, точнее, его остатки, за которые идет сертификат, компенсация, и расположенный под ним земельный участок, поскольку это неразрывное целое. Как только он этот дом регистрирует, он получает этот участок бесплатно в свою собственность.

Выплаты в 150 тысяч рублей получили уже 112 тысяч человек. Впрочем, обращает внимание президента Хинштейн, сумму, полученную несколько месяцев назад, многие уже использовали. Сертификат не дает возможность направить средства на обустройство жилья, если речь идет о частных домах. Аграрии потеряли не только крышу над головой, но и скот, и птицу, и сельхозтехнику. Люди справедливо поднимают вопрос о повышении выплат.

Путин: Ситуация необычная, и я бы считал возможным вернуть людям землю в собственность. Повторяю, что логику законодателей понимаю: чтобы не простаивало, можно просто обусловить возвращение этой земли в собственность с условиями использования этой земли по назначению какой-то срок. Ну, на самом деле, это решение на уровне региональном, законодательном вполне обосновано. Если вы в контакте с депутатами и людьми придете к другому решению - о том, чтобы сразу вернуть в собственность эту землю - и для этого нужны будут какие-то решения на федеральном уровне, в том числе и на уровне нормативного регулирования, мы это сделаем, навстречу людям, безусловно, пойдем. Второе, что касается программы восстановления приграничья - полностью согласен. Такое поручение правительству будет дано, и прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать. В ближайшее время с коллегами на эту тему посоветуемся и со своей стороны правительство тоже сделает соответствующее предложение. Ну и наконец самый чувствительный вопрос по дополнительной компенсации за утрату имущества. Тоже согласен с вами. Конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству буквально сегодня-завтра в ближайшие дни проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты.

Вместе с Министерством строительства активно прорабатывается программа по строительству в Курской области малоэтажных и коттеджных поселков со всей необходимой инфраструктурой. Тем, кто не готов ждать, когда можно будет вернуться домой, но хочет реализовать сертификат, далеко не всегда хватает на жилье в городе.

Хинштейн: Здесь ключевым инструментом модно было бы рассмотреть введение льготной ипотеки по аналогии с Дальним Востоком.

Путин: Хорошее предложение. Поддерживаю.

В 2032-м исполнится 1000 лет Курску. Город изначально был основан как форпост России. Сегодня он как никогда оправдывает это звание. Наши воины героически бьются с врагом, выгоняя его с русской земли. Президенту озвучивают просьбу 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота - присвоить им почетное наименование "Курская".

Путин: Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения морские пехотинцы Черноморского флота - 810-я бригада. И десантники: 106-я дивизия, 76-я и многие другие подразделения. И все они соответствующим образом будут отмечены. Что касается просьбы морпехов-дальневосточников, то, безусловно, она будет удовлетворена. Со словами благодарности за все, что они делают для Родины.

82 года назад на этой земле был сломан хребет нацизма - так будет и в этот раз. К Курской области сейчас приковано внимание не только президента и правительства, но и всей страны. Первые шаги по урегулированию обстановки в регионе Путин оценил как удовлетворительные. В таком же темпе призвал местные власти действовать и дальше.