Актриса Екатерина Гусева: "Чувство ненужности меня пугает"

Екатерина Гусева считается одной из самых востребованных отечественных актрис. Ее график расписан на недели вперед. Она не только успевает сниматься в кино, но еще и играть в театре. Так, в театре оперетты она воплощает "Анну Каренину" в одноименной постановке, Екатерину Великую в мюзикле "Граф Орлов", в театре Моссовета у нее вообще несколько ролей: Настасьи Филипповны в "Идиоте" Достоевского, Огюстины в "Восемь любящих женщин", Атаманша из "Бременских", Мария Магдалина. Кроме того, у Гусевой активная концертная деятельность, съемки в программе "Романтика романса" и проект "Соборная площадь".

Тем не менее актриса умудряется так распределить свою занятость, что у нее находится время провести время с семьей: мужем Владимиром Абашкиным, сыном Алексеем и дочкой Анной. Причем Гусева не делает секрета из своей счастливой семейной жизни.

"Смирение, всепрощение, долготерпение…. Венчанный брак, вот и пытаемся эти слова на практике применять, уступить, промолчать, не лезть на рожон, где-то отойти в сторону, словить нужный момент, обнять и простить, острые углы обходить, внимательными быть друг к другу. Это работа, хотя работа не то слово - нужно чувствовать друг друга, понимать и принимать", - рассказала Гусева "Теленеделе".

Актриса гордится успехами детей. Екатерина рассказала, что летом сын получил звание магистра и поступил в аспирантуру, теперь совмещает работу и учебу. А дочка сдала ГТО на золотые значки. Кроме того, по акробатике у нее теперь полный комплект медалей от Москомспорта - бронза, серебро и золото. Впрочем, наследница Гусевой не только спортом занимается, но еще и музыкой - она играет в оркестре на клавишных гуслях.

Несмотря на то, что дети у Екатерины уже достаточно взрослые, и у нее наконец появилось время на себя, актриса совсем этому не рада. Она объяснила:

"Я стала замечать, что живу ради кого-то, чего-то и, наверное, вот эта самость, я, у меня не на первом плане. Не было таких моментов, что я была не нужна своему мужу, детям, маме, на работе кому-то, зрителям… А если такие моменты наступают, то мне некомфортно. Чувство ненужности меня пугает…"