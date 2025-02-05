В Демократической партии объявили об импичменте Трампу

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент Дональду Трампу. Отметим, что и месяца не прошло, как он стал новым президентом США. Инаугурация состоялась 20 января.

"Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния", - заявил чиновник.

В частности, считает конгрессмен, Трамп заслуживает импичмента после своих слов про Сектор Газа, передает РИА Новости.

Напомним, по итогам переговоров с Биньямином Нетаньяху американский лидер высказал мнение, что Сектор Газа можно превратить в "ближневосточную ривьеру". Для этого нужно снести все, что там осталось, а палестинцев переселить в другие страны. По мнению хозяина Белого дома, переселенцев должны принять Иордания и Египет. Жителей Газы это сделает "счастливыми". А новая Газа станет интернациональной.

Трамп уверен, что сейчас анклав абсолютно непригоден для проживания. На восстановление уйдет не менее десяти лет. Заняться расчисткой территории от руин и неразорвавшихся снарядов готовы американцы.