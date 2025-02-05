Израиль вышел из Совета ООН по правам человека вслед за США

Министр иностранных дел Гидеон Саар вслед за Америкой объявил о выходе Израиля из Совета ООН по правам человека. Он объяснил свое решение тем, что этот орган "традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от критики, и вместо этого постоянно демонизирует" Израиль, передает РИА Новости.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам.

К слову, еще два года назад российский лидер Владимир Путин обвинил СПЧ ООН в ангажированности. По его мнению, международные институты в сфере прав человека, в том числе Совет по правам человека Организации Объединенных наций, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии демонстрируют свою ангажированность. Путин указал на неспособность таких институтов решать стоящие перед ними задачи. По этой причине Россия отказалась от членства в них.

Отметим, что Россию не избрали членом Совета по правам человека ООН на 2024-2026 годы на выборах в Генассамблее всемирной организации. Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что США развернули беспрецедентную кампанию, чтобы не допустить избрания России в состав СПЧ.