Музейные сокровища отправляются в тур... Не каждый доедет до Лувра. Шедевры из коллекции Государственного Эрмитажа большинству европейцев сейчас недоступны. Хорошо, что музеи готовы делиться прекрасным и отправляют свои уникальные коллекции в путешествия по городам и весям.

Британские газеты сообщают радостную весть: Национальный Музей экскрементов отправляется в тур по городам Соединённого Королевства, чтобы каждый мог прикоснуться к прекрасному. Библиотека Доркинга в графстве Суррей выразила заинтересованность в размещении коллекции из 18 экспонатов. Многие, конечно, возмущались: библиотека - это всё-таки про традиционные ценности, а вот фекалии… Хотя в свободном либеральном мире и экскременты могут быть интереснее книг. По другую сторону океана тоже идёт борьба за привычные ценности.

Эгалитаризм в Америке достиг таких вершин, что страна потеряла ориентацию. Трамп возвращает Штаты к тем самым традиционным ценностям. Он, например, велел отправлять так называемых "транс-женщин" (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в тюрьмы для мужчин. Транс-женщина - это вполне такой себе мужик, который решил назваться тёткой, чтобы хорошо, с пользой для души и тела провести время на женской зоне. Суд его решение заблокировал:

"Истцы продемонстрировали, что им будет нанесён непоправимый ущерб. Таким образом, суд постановляет, что ответчики должны сохранить текущий статус".

С судебного перевода на человеческий. Когда здоровый мужик сидит в одной камере с женщинами и считает себя невинной девушкой, это нормально. Но когда его переводят в мужскую тюрьму, ему будет нанесён непоправимый ущерб. Это вам не выставка экскрементов, тут права человека!

Во Франции национальный скандал - гинеколога обвинили в трансфобии за то, что он отказался принимать мужчину, считающего себя женщиной. Простая логика и общие представления о физиологии должны были подсказать, что он там будет у этого мужика разглядывать, куда смотреть... Нет!

Доктор Виктор Ашарьен заявил, что у него нет компетенций осматривать мужчин, даже если они сбрили бороду и сказали его помощнице, что стали женщинами. В действительности всё не так, как на самом деле.