Глава МИД Великобритании в Киеве пытается в историю: Дэвид Лэмми заявил, что "киевские принцессы выходили замуж за британских князей" тысячу лет назад.

Только вот никаких "украинцев" тогда не было: этноним "украинцы" появился только во второй половине 19 века. А Лэмми говорил, вероятно, об Эдуарде Изгнаннике, который венчался в Киеве где-то в 40-х годах одиннадцатого века. Невесту его звали Агата, но какой она была национальности — точно неизвестно.

"Историческую справку" Лэмми прокомментировала Мария Захарова:

"Британско-украинское партнерство насчитывает тысячи лет"… и уходит корнями в подножья египетских пирамид? А чего так мало-то? Ещё на бронтозавра вместе охотились.