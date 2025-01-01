Массовые протесты прокатились по городам США

Тысячи протестующих вышли на улицы американских городов. Демократы выводят сторонников, чтобы выразить недовольство действиям новой администрации.

Осуждают всё - от миграционных законов до отмены прав трансгендеров, звучит возмущение торговыми пошлинами и предложениями насильственно переселить палестинцев из сектора Газа.

Митингующие требуют отказаться и от проекта "2025", который направлен на преобразование федерального правительства. Среди лозунгов - "Спасите Конституцию" и "Депортируйте Маска". Бизнесмен сейчас отвечает за эффективность расходования госсредств. Многие считают, что он незаконно захватил власть над финансовыми платежными системами.