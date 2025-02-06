На сбежавшую из России певицу Марию Максакову завели новое уголовное дело

Оперная дива признана иностранным агентом в мае 2023 года. С того момента Мария Максакова была обязана маркировать материалы, которые публиковала в соцсетях и на YouTube. Но Максакова решила этого не делать.

За нарушение закона об иноагентах сбежавшей из России певице придется ответить.

"В отношении Марии Максаковой-Игенбергс возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее против оперной дивы было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. Максакова разместила на YouTube видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ. Певица заочно арестована.