В США 40 тысяч госслужащих согласились уволиться за восемь окладов

В США предложили госслужащим уволиться по собственному желанию и получить компенсацию в размере восьми зарплат. Из почти двух миллионов работников, получивших оповещение о возможности взять выходное пособие и оставить должность, уйти добровольно согласились лишь 40 тысяч человек.

"По меньшей мере 40 тысяч человек приняли решение принять участие в программе отложенного увольнения", — сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Инициативу "почистить" кадры выдвинула администрация президента США Дональда Трампа. Ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, что поможет сэкономит миллиарды долларов правительству.

Отметим, что госслужащие будут обязаны подписать соглашение, в котором прописан отказ от всех юридических претензий. Подать же заявление на увольнение в обмен на выплату зарплаты в течение восьми месяцев можно до конца дня 6 февраля.