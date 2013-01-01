В России запустили последнюю в истории ракету "Союз-2.1в"

Ракета "Союз-2.1в" больше не будет использоваться для космических пусков. Накануне с космодрома Плесецк состоялся последний старт такого носителя в интересах Минобороны. Ракета вывела на орбиту военные спутники.

О прекращении пусков "Союз-2.1в" сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По словам собеседника агентства, запуск 5 февраля стал последним.

Первый пуск модифицированной ракеты "Союз-2.1в" состоялся 28 декабря 2013 года. Всего в космос отправили 13 таких ракет. Сейчас в России производится аналогичная по грузоподъемности ракета "Ангара-1.2".