Туск высмеял обвинения в госперевороте и продолжил играть в пинг-понг

В Польше начали расследование по подозрению в государственном перевороте в отношении премьера страны Дональда Туска и его министров, а также депутатов и спикеров парламента.

О начале расследования сообщил председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский, пишет Wprost. По его словам, уведомление о "законном подозрении" он подписал еще 31 декабря.

После получения заявления прокуратура начала расследование уголовное дело. Дональду Туску грозит пожизненное лишение свободы.

На старт расследования отреагировал глава оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. По его словам, он "с удовлетворением приветствует инициативу".

Ответ Дональда Туска на реакцию Качиньского не заставил себя долго ждать. Премьер-министр Польши опубликовал в социальных сетях видео, на котором играет в настольный теннис. Голос за камерой произносит: "Послушайте, Качиньский говорит, что вы совершили переворот". Туск, не отрываясь от игры, со смехом ответил: "У нас тут посерьезнее дела. Потом разберемся".