"Спасибо, что вытащили": как проходило вызволение российских военных из плена

На Родину из украинского плена благополучно вернули 150 российских военнослужащих. Этой ночью наших бойцов встретили в одном из подмосковных аэропортов. Всем помогли связаться с родственниками. Впереди - реабилитация. Киеву передано такое же число военнослужащих ВСУ. Помощь в переговорном процессе оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Только когда военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в столице, наши бойцы поняли, что все самое страшное для них позади. 150 российских военнослужащих вернулись на Родину.

Сразу после приземления мужчины звонят тем, кто их так долго ждал. В первую очередь, конечно, самым близким - своим мамам. Радостную новость спешат сообщить и женам с детьми. На том конце провода не сдерживают эмоций. Происходящее сейчас для них - настоящее чудо, в которое они верили до конца.

Все эти месяцы в плену военным придавала сил лишь одна мысль, что скоро они смогут поговорить с родными даже не по телефону, а вживую.

"К семье, к детям. Охота обнять. Спасибо, что вытащили. Слава России!" – говорят военные.

И Россия, конечно, не забывала о своих героях. Освобождение военнослужащих из украинского плена - это всегда заслуга огромного количества людей. В этот раз посредником при возвращении наших бойцов выступили Объединенные Арабские Эмираты. Сначала мужчины находились на территории Белоруссии. Там им оказали всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. А в Москве военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в лучших клиниках Министерства обороны.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"