Жителей сектора Газа могут переселить в Сомали и Марокко

Всё более фантастическими выглядят планы Дональда Трампа относительно сектора Газа. Израильская пресса сообщила, что новым пристанищем для его жителей может стать Африка. Администрация США рассматривает три территории, заинтересованные в сотрудничестве с Вашингтоном. Ранее хозяин Овального кабинета назвал палестинский анклав площадкой для сноса и предложил выдворить людей в другие страны. Такими заявлениями, как пишут СМИ, шокированы даже американские чиновники.

"На этом месте может быть ваш отель" – интернет придумывает слоганы к тому, что по планам американского президента скоро должно быть на месте сектора Газа. На разрушенной после бомбежек территории предлагают построить стриптиз-бары и гольф-клубы. Предлагают даже сменить название анклава. На израильских телеканалах уже открыто выгоняют людей с их исторической территории под угрозой смерти.

Госсекретарь Марко Рубио полностью поддерживает идею босса и считает - пора сделать Газу снова прекрасной. "Это очень щедро, на мой взгляд. Люди просто не смогут там жить, пока не приедут бульдозеры и не уберут завалы", - заявил он.

Впрочем, ни один доллар американских налогоплательщиков не будет зарыт в Газе. Администрация Трампа готова только содействовать партнерам в регионе. В Иордании и Египте, куда он хочет депортировать палестинцев, его идеи раскритиковали. Но Белый дом уже нашел новое пристанище жителям анклава. Израильские СМИ сообщают, что людей, потерявших свои дома, отправят в логово сомалийских пиратов.

"Суть "плана эвакуации и реконструкции" Газы заключается в восстановлении сектора Газа под эгидой США, а не в аннексии территорий. Идея плана Трампа возникла на встрече президента с его советниками, которая предшествовала его контакту с премьер-министром Израиля", - пишут СМИ.

То есть территории Сомалиленд и Пунтленд на востоке Африки, Марокко, у которой споры за Западную Сахару, уже не просто фантазии американского президента. Идут переговоры. И Белый дом уверен в их перспективности. Ведь Марокко и Сомали остро нуждаются в американской поддержке. Да и во всех трех регионах есть отчетливое суннитское большинство.

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок считает идею Трампа противоречащей международному праву. Российские дипломаты снова уличили коллективный Запад в двойных стандартах.

И тут встает вопрос насчет мирного урегулирования украинского конфликта. Чего ждать от американского президента, теперь точно неясно. Тем более, в прошлом году Трамп тоже называл хорошим местом для проектов недвижимости ту же Одессу, пишет газета WSJ.

"Президент ясно дал понять, что их необходимо временно переселить из Газы для восстановления", - указала Каролин Ливитт, пресс-секретарь Белого дома. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.