Преступления фашистов на территории Херсонской области в годы ВОВ могут признать геноцидом

Преступления фашистов, а также их пособников на территории Херсонской области в годы Великой Отечественной войны могут признать геноцидом. Соответствующее заявление направлено в суд.

Перед этим следователи СК России провели большую работу по сбору фактов, подтверждающих целенаправленное уничтожение немецко-фашистскими захватчиками мирных советских граждан. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, специалисты комитета изучили архивные материалы, провели ряд экспертиз, поисковых мероприятий, опросили свидетелей событий тех лет. В результате были получены объективные данные о военных преступлениях оккупантов. Установлено, что они подвергали мирных жителей пыткам, издевательствам и устрашениям, невзирая на возраст и состояние здоровья. Людей массово расстреливали, а их тела сбрасывали в противотанковые рвы.

"На окраине Геническа в одном из таких рвов следователями и криминалистами во взаимодействии с поисковыми отрядами обнаружены останки почти уже 250 человек, среди которых старики, женщины и дети. Такие преступления не имеют срока давности и Следственный комитет России продолжает работу по их фиксации и доказыванию факта геноцида", - отметила Петренко.