Собянин рассказал о цифровых сервисах Москвы в сфере культуры

Дистанционно записаться в кружки или арендовать помещение, купить электронные билеты на концерт. О новых функциях и удобстве использования цифровых сервисов в сфере культуры рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, с помощью единого читательского билета горожане получают доступ к книжным фондам всех городских библиотек. Его можно оформить онлайн, привязать к картам москвича и "Москвёнок".

А на цифровом портале "Узнай Москву" доступна информация о достопримечательностях и истории столицы. И в режиме дополненной реальности можно увидеть сооружения, не сохранившиеся до наших дней. С помощью сервиса "Мосбилет" оплачивают городские катки и бассейны, арендуют зоны для пикника, покупают билеты в музеи и театры.