Легендарные "Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования

Основа ядерного щита России - легендарные ракетные комплексы "Ярс", внушающие страх недружественным странам - вышли на маршруты боевого патрулирования.

В рамках учений пусковые установки Йошкар-Олинского соединения РВСН преодолеют около ста километров. По легенде манёвров, условный противник направил в район диверсионно-разведывательную группу.

Для противодействия нашим специалистам необходимо действовать скрытно, регулярно менять позиции и маскировать технику. Как отметили в Минобороны, такие учения позволяют проверить готовность личного состава к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.