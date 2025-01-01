В Москве проходит выставка гражданской авиации НАИС - 2025

Будущее российского авиастроения обсуждают в Москве. В столице проходит национальная выставка - форум гражданской авиации НАИС – 2025.

Участвуют более семи тысяч специалистов со всей России и 140 компаний - поставщиков оборудования и технологий, в том числе из Белоруссии, Китая, Ирана.

В рамках мероприятия уже представлены ряд новинок - суперсовременные отечественные двигатели для лайнеров и комплекс автоматического управления воздушным движением.

Отдельный сектор посвящен беспилотникам и средствам противодействия БПЛА. Один из важнейших вопросов, которому эксперты уделяют повышенное внимание - это обеспечение безопасности полетов в едином воздушном пространстве.