Школьники примут участие во Всемирной олимпиаде Победы

Детей и подростков от 10 до 18 лет приглашают проверить знания о Великой Отечественной войне, приняв участие во Всемирной олимпиаде Победы. Она стартует 25 февраля и будет проводиться в два этапа.

Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование и выполнить специальные задания. Они разделены по уровням сложности и включают вопросы на эрудицию и углублённое знание истории. Олимпиаду смогут пройти школьники из разных стран - текст будет на русском и английском языках. В финале необходимо выполнить творческое задание. Победителей пригласят на юбилейный Парад Победы.